Musik von Ennio Morricone in der Tonhalle : Gänsehaut ohne Mundharmonika

Der italienische Komponist Ennio Morricone (1928 bis 2020). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Die Milano Festival Opera gastierte in der Tonhalle und bot Filmmusiken des italienischen Komponisten Ennio Morricone. Die Erinnerung an weltberühmte Filme wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Cinema Paradiso“ erwachte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Laufer

Im Jahr 2019 verstarb der italienische Komponist Ennio Morricone, der in fast 60 Jahren die Filmmusik geprägt hatte wie kein zweiter. Die ersten Filmmusiken schrieb er Anfang der 1960er Jahre, mit seiner letzten Musik drückte er wiederum einem italienischen Film seinen tönenden Stempel auf, „La corrispondenza“ von Giuseppe Tornatore, einer von Morricones Lieblingsregisseuren. Hier schloss sich ein Kreis.

In der Tonhalle war nun eine Produktion mit „The Best of Ennio Morricone“ nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Mit einem etwa 40-köpfigen Orchester sowie einem Chor von 22 Stimmen trat die Milano Festival Opera auf, die Erfahrung im Bereich von Operntourneen hat. Die Leitung hatte der polnische Dirigent Marcin Wolniewski.

info Oscars für sein Lebenswerk und „The Hateful Eight“ Leben Ennio Morricone wurde 1928 in Rom geboren. Nach dem Studium von Trompete und Chormusik studierte er noch Komposition bei Goffredo Petrassi, einem der führenden italienischen Komponisten seiner Generation. Ab Mitte der 1950er Jahre schrieb er avantgardistische Kammermusik und Orchesterwerke und besuchte die renommierten Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, seinerzeit eines der wichtigsten Zentren der Neuen Musik. In den frühen 1960er Jahren begann er Filmmusik zu komponieren. Zunächst für italienische Regisseure und Produktionen, später für internationale Filme der berühmtesten Regisseure. Er schrieb Hunderte von Filmmusiken, die Schätzungen liegen zwischen 400 und 500. Er starb im Jahr 2020. Berühmte Filme „Für eine Handvoll Dollar“ (1964) und „Spiel mir das Lied vom Tod“ (beide von Sergio Leone, 1968), „Cinema Paradiso“ (Giuseppe Tornatore, 1988), „Bugsy“ (Barry Levinson, 1991), „Hamlet“ (Franco Zeffirelli, 1990), „Erklärt Pereira“ (Roberto Faenza, 1995) und „Lolita“ (Adrian Lyne, 1997). Ehrungen Morricone erhielt eine Fülle von Auszeichnungen. Zudem war er mehrfach für den Oscar nominiert, erhielt ihn aber erst 2007 für sein Lebenswerk und 2016 für seine Filmmusik von „The Hateful Eight“ (Quentin Tarantino).

Abgerundet werden sollte diese Veranstaltung noch durch Original-Filmszenen, hieß es. Von wenigen älteren Filmen gab es tatsächlich auf einer recht kleinen Leinwand oberhalb des Orchesters parallel zur Musik einige Originalszenen zu sehen. Von vielen bekam das Publikum nur Szenenfotos geboten, die ein wenig animiert wurden, indem man in sie hinein- oder aus ihnen herauszoomte. Wichtige Schauspielerinnen und Schauspieler wie Claudia Cardinale, Henry Fonda, Alain Delon, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo und Robert de Niro wurden dabei ins rechte Licht gerückt.

Auf diese Weise wurde Atmosphäre geschaffen und das Publikum an den jeweiligen Film erinnert. Die Musik stand ja im Vordergrund. Die berühmten Schauspielerpersönlichkeiten zeigten außerdem, dass Morricone bei den ganz großen Produktionen mitgewirkt hatte und von den ebenso berühmten Regisseuren engagiert worden war.

Wieder andere Filmmusiken wurden nur von Symbolbildern begleitet, die nur noch sehr wenig mit dem Film zu tun hatten: hier eine Pistole, dort eine Landschaft; mal Meereswellen, mal Verliebte vor Sonnenuntergang. Da wurde es kitschig.

„Es war einmal in Amerika“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ (von Regisseur Sergio Leone) bildeten den Rahmen des Programms. Hört man diese Musik, beginnt das Kopfkino. Man erkennt Morricone an einprägsamen Melodien, an der Abfolge der Harmonien ebenso wie an der Rhythmik, die oft Gegensätzliches schichtet. Hierfür entwickelten die Musiker in der Tonhalle ein gutes Gespür. Man hörte harte Kontraste zwischen E-Gitarre und sanftem Streicherklang, über dem sich noch ein marschartiger Rhythmus der Trommeln entfaltete. Aber auch bezaubernde Klänge des „Cinema Paradiso“, die die Sehnsucht nach der Heimat und der alten Zeit erlebbar machte. Morricones Musik ist geradezu ikonisch, sie macht einerseits den jeweiligen Film, andererseits den eigenen Stil des Filmkomponisten unverkennbar und entfacht stets große Emotionen.

In den meisten Fällen lieferten der Chor und der Dirigent eine Musik ab, die dem Original recht nahe kam. Man wurde an schöne, spannende, romantische, lustige und anspruchsvolle Filme erinnert. Aber gerade weil Morricones Musik so bildhaft ist, hätte man bei „Spiel mir das Lied vom Tod“ die Mundharmonika nicht durch die Piccoloflöte ersetzen dürfen. Das zerstörte die inneren Bilder.