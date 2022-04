Ausstellung in Dormagen : Die Geschichte hinter „Bigos mit schwarzen Tomaten“

Ausstellung in Dormagen

Dormagen „Bigos mit schwarzen Tomaten“ lautet der originelle Titel einer Kunstausstellung, die Bürgermeister Erik Lierenfeld am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Glasgalerie des Dormagener Kulturhauses eröffnen wird.

Das Gros der Ausstellung bilden gesprayte oder mit Acryl gemalte Stencilarbeiten von Corina Wyrwich. Die 36-jährige Nievenheimerin, die unter dem Künstler-Namen Luetze firmiert, hat Größen wie Amy Winehouse , Queen, Joseph Beuys , Falco und Chester Bennington kunstvoll in Szene gesetzt. Sie beweist Originalität und Witz zugleich – so etwa mit ihren Bildern „Wenn Du rumzickst“, „Der Schneehase“ und „Die Liebespolizei“. Geplant hatte Wyrwich eine solch große Ausstellung eigentlich nicht. „Ich hatte mich beworben und bin eigentlich davon ausgegangen, dass lediglich zwei oder drei meiner Werke im Rahmen einer Gruppenausstellung gezeigt werden“, erzählt sie gegenüber der Redaktion. „Als ich dann realisiert habe, dass es eine große Einzelausstellung ist, habe ich Kamila mit ins Boot geholt.“

Kamila Dabrowska ist eine renommierte Fotografin. „Ich sehe den Menschen und begleite ihn achtsam mit meiner Kamera, halte große Momente und diese kleinen Gesten, Blicke und Persönlichkeit im Bild fest“, sagt die aus Polen stammende Kölnerin. „She´s like the wind“, „Kicked like“ und „Stronger“ heißen drei ihrer in Dormagen ausgestellten Fotografien.