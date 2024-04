Neues Album? Eminem kündigt „The Death of Slim Shady“ an

US-Rapper Eminem („Lose Yourself“) hat die baldige Veröffentlichung eines neuen Albums angedeutet. „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ werde im Sommer dieses Jahres erscheinen, schrieb er am Donnerstag (Ortszeit) in seinen sozialen Netzwerken. Details nannte er nicht und verwies auf seinen Online-Shop.