Gescheiterte Kunstwerke : Wenn Künstler einfach nicht fertig werden

Die von Antoni Gaudi entworfene Sagrada Família in Barcelona sollte zum 100. Todestag des Architekten im Jahr 2026 eigentlich fertig werden. Wegen Covid dürfte sich der Termin aber verschieben. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Das Unfertige hat Konjunktur. Deshalb lohnt ein Blick in die Kulturgeschichte der gescheiterten Werke. Zu ihren Großmeistern gehören Frank Kafka und Brian Wilson von den Beach Boys.

Ludwig II. war so etwas wie der Großmeister der überbordenden Unvollkommenheit. In Schloss Neuschwanstein lebte er nur kurz, und als der Märchenkönig 1886 starb, war es immer noch nicht fertig. Auch sein „Neues Schloss Herrenchiemsee“ befand sich damals im Bau. In Planung waren zudem ein byzantinisches und ein japanisches Schloss. All diese Projekte scheiterten am Größenwahn des Mannes, der sie sich ausgedacht hatte. Schon als junger Kerl war Ludwig auf wunderbare Ideen gekommen, die Einspruch erhoben gegen die Wirklichkeit. So bat er den Maschinenbaumeister Heinrich Brandt, eine Flugseilbahn zu konstruieren, an der er einen Kilometer weit und mit 50 Meter Abstand zum Wasser über den Alpsee getragen werden wollte. Die Gondel sollte die Form eines Pfaus haben. Sie blieb ein Traum.

Es lohnt sich, die Kulturgeschichte der gescheiterten Kunstwerke zu betrachten. Und zwar ausdrücklich der unbeabsichtigt unfertigen Werke. Die Romantiker haben das Fragment ja zum Programm erhoben. Offenheit als Zeichen für Transparenz. Hier soll es aber um das Vorläufige als Unfall gehen. Denn unsere Gegenwart treibt offensichtlich eine große Sehnsucht nach dem Scherbenhaufen um. Werkschauen in Museen werden mit Entwürfen und Skizzen angereichert. Gesamtausgaben erscheinen mit massenhaft Entwürfen und gestrichenen Passagen. CD- und DVD-Editionen versammeln Demos, Abmischungen und verworfene Szenen.

Der Schriftsteller Thomas von Steinaecker legte soeben ein Buch vor, in dem er die Früchte des Scheiterns ausbreitet. „Ende offen“ heißt es, und an den Anfang stellt er eine Szene aus dem Florenz des Jahres 1504. Die Stadtväter hatten eine großartige Idee: Sie baten Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarotti, den Sitzungssaal des Großen Rats zu verschönern. Die beiden Künstler konnten einander allerdings nicht ausstehen. Und während Michelangelo lediglich Ideen lieferte, begann Leonardo zwar zu zeichnen, brach aber ab. Die Gründe sind unklar. Seine Arbeit wurde schließlich übermalt.

Für Michelangelo und Leonardo sei es die Regel gewesen, Fragmente zu hinterlassen, schreibt Steinaecker. Sie hätten so viele Eingebungen gehabt, dass sie an kein Ende kamen. Ihrem Ansehen schadete diese kreative Flatterhaftigkeit nicht. Im Gegenteil. Denn: Wenn ein Genie etwas unvollendet lässt, birgt das ein Versprechen. „Hier hat der Künstler noch nicht den Schleier der Perfektion über seine Arbeit geworfen“, heißt es in „Ende offen“. „Hier war er einmal ganz bei sich und fühlte sich unbeobachtet. Hier bekommen wir ihn endlich in seinem innersten Wesen zu fassen.“

Die Gründe fürs Scheitern lassen sich so zusammenfassen: Spinnerei, Tod, Größenwahn, Zufälle wie Geldmangel. Robert Musil und Heimito von Doderer etwa konkurrierten um die Verwirklichung des „totalen Romans“. Musils „Mann ohne Eigenschaften“ blieb trotz einer Länge von mehr als 1000 Seiten unvollendet. Als Doderer die zugegebenermaßen bescheuerte Frage gestellt wurde, was ihn von Musil unterscheide, antwortete er: „Dass ich keine Fragmente schreibe.“ Was indes nicht die ganze Wahrheit ist: Von Doderers letztem Projekt „Roman No. 7/II. Der Grenzwald“ sind nämlich nur zehn Kapitel überliefert. Der Autor starb während der Niederschrift.

Andere auf meisterlichem Niveau Gescheiterte: Brian Wilson schloss die Arbeit an dem Beach-Boys-Album „Smile“, das die USA von Osten nach Westen musikalisch vermessen und die endgültige Platte werden sollte, nicht ab: Er hörte „Sgt. Pepper“ von den Beatles und wusste, das war es für ihn. Ende, aus. Orson Welles arbeitete 30 Jahre an der Verfilmung des „Don Quichotte“, ohne dass der Film ins Kino kam. Und Karlheinz Stockhausen wollte 24 Stücke für die 24 Stunden des Tages schreiben. Er starb nach dem 21. Es heißt bezeichnenderweise „Paradies“.

Die unvollendeten Werke der Großen sind so etwas wie die Zahnlücken der Kunstgeschichte. „There’s a crack in everything / That’s how the light gets in“, sang der weise Leonard Cohen. Und László Krasznahorkai, der – das sei nebenbei hinterlegt – ganz sicher demnächst den Literatur-Nobelpreis bekommen wird, hat mal verraten, warum er so ungern Punkte setzt: „Nur Gott macht Punkte.“

Was ist das eigentlich: das Gelingen? Und im Umkehrschluss. Was ist das Scheitern? Sind Kafkas Romane unvollkommen, weil sie nicht fertig sind? „Der Möglichkeitstraum gehört dem Unfertigen“, schreibt Steinaecker. Nicht umsonst pilgern so viele Menschen aus aller Welt jedes Jahr zum Schloss Neuschwanstein. Und ist es nicht reizvoll, sich auszumalen, wie wohl Beethovens Zehnte geklungen hätte? Oder was man zu lesen bekommen hätte, wenn Thomas Bernhard seinen Roman mit dem Arbeitstitel „Neufundland“ veröffentlicht hätte?