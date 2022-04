Kunstinitiative Wurzeln und Flügen aus Neuss : Eine haarige Ausstellung im Schloss

Neuss Die Kunstinitiative Wurzel und Flügel lädt bis Ende Juli zu einer neuen Schau. In der Ausstellung zeigt Künstlerin Beate Düsterberg die Bedeutung der Haare.

Es sind „haarige Zeiten“, die auf Schloss Reuschenberg angebrochen sind. So heißt der Titel einer neuen Ausstellung, die Beate Düsterberg von der Kunstinitiative Wurzeln und Flügel zusammengestellt hat. Schon lange habe sie geplant, das Haar einmal in den Mittelpunkt zu stellen. „Jeder verbindet etwas damit“, erklärt die Kuratorin, „die Werbung ist voll von Haarprodukten, selbst bei Menschen, die eine Glatze haben, spielen Haare eine Rolle.“ Hinzu komme, dass Haare immer auch etwas in den Menschen auslösen. Während sich die einen beim Gedanken an Kunstwerken mit Haaren vielleicht ekeln, assoziieren andere Schönheit damit. Mit der Ausstellung möchte Düsterberg nun neue Blickwinkel eröffnen. Dies gelingt mit völlig verschiedenen Ausstellungsstücken und einem Blick in die Vergangenheit: Das Clemens-Sels-Museum hat verschiedene Haarbilder aus der Zeit um 1900 zur Verfügung gestellt: Die Haare eines geschätzten Menschen wurden dabei zu verschiedenen Motiven - etwa Blumensträuße, Bäume oder Kreuzen verarbeitet – so, dass ein Teil der geliebten Person immer anwesend war. Sie dienten aber auch zur Erinnerung an besondere Anlässe wie etwa eine Taufe oder Hochzeit. Auch ein Amulett mit Haarlocke ist zu sehen.