Düsseldorf Festival veröffentlicht sein Programm Spektakel auf 11.000 Saiten

Die marokkanische Sängerin Oum gastiert am 15. September im Theaterzelt. Ihr Gesang mischt traditionell Arabisches und Musik der West-Sahara mit Soul, Jazz und elektronischen Klängen. Der israelische Choreograf Hofesh Shechter präsentiert seine Nachwuchskompanie am 17. und 18. September mit der Show „From England with Love“. Die Ode an das Brexit-Land beleuchtet auch dessen dunkle Seiten und spürt zugleich seiner Verbundenheit mit tief verwurzelten Traditionen nach. An den darauffolgenden Tagen zu erleben sind die Akrobaten-Gruppe „Gravity and other Myths“ mit einer Kombination aus Akrobatik, Tanz, Musik, Licht und visueller Kunst; die Jazzmusiker vom afrobritischen Ensemble „Seed“; die Kompanie der Choreografin Maguy Marin mit dem Klassiker „May B“ aus dem Jahr 1981; Cembalistin Elina Albach und ihr Ensemble „Continuum“, die ihre Interpretation von Bachs Markus-Passion zeigen – sowie das Ensemble „Urbanatix“ mit einer multimediale Performance mit Biking, Tanz, Parkour und Livemusik.