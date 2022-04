Ausstellung in Erkelenz : Spurensuche mit Canthe auf Haus Hohenbusch

Erkelenz Zum 40-jährigen Bestehen hat der Hückelhovener Kunstverein Canthe eine Ausstellung in Erkelenz organisiert. Eröffnet wurde die Vernissage von Christine Vogt.

Die Spurensicherung ist einer der gebräuchlichsten Begriffe im deutschen Fernsehen, geschuldet der Flut an Krimi-Serien zu allen Tages- und Nachtzeiten. Spurensicherung live und in Farbe betrieb am Freitagabend Kunsthistorikerin Christine Vogt in Park und Herrenhaus des ehemaligen Klosters Hohenbusch. Rund 150 Interessenten waren im Schlepptau, die sich die Schau „Spuren“ des Hückelhovener Kunstvereins Canthe nicht entgehen lassen wollten, die dieser dort zu seinem 40-jährigen Bestehen ausrichtete. Hubert Minkenberg und Sohn Jakob legten, eigens komponierte, musikalische Spuren bimedial mit Rhythmus- und Blasinstrumenten sowie einem Stück Kiefer-Rinde aus dem Doverener Wald, mit einem Zweizack bekratzt.