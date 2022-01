„The 355“ : Heldinnen mit Privatleben

Action im Team (v.l.): Penelope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger und Lupita Nyong'o. Foto: AP/Robert Viglasky

Ein Frauenkollektiv erneuert den Actionfilm: In „The 355“ kämpfen sich Jessica Chastain und ihre Verbündeten durch die Welt. Die Produktion mutet wie ein Gegenentwurf zu James Bond an.

Als sich im Januar 2020 die Gerüchte in den sozialen Medien verdichteten, dass möglicherweise eine Frau die Nachfolge von Daniel Craig als Agent 007 antreten würde, sprach Bond-Produzentin Barbara Broccoli im Branchenmagazin „Variety“ ein Machtwort: „James Bond kann jede Hautfarbe haben, aber er ist ein Mann. Ich glaube, wir sollten neue Charaktere für Frauen erschaffen – starke weibliche Figuren. Ich finde es nicht besonders interessant, eine männliche Figur von einer Frau spielen zu lassen. Ich denke, Frauen sind sehr viel interessanter als das.“

Während Comic-Blockbuster wie „Wonder Woman“ (2017),„Captain Marvel“ (2019) oder „Black Widow“ (2021) in den vergangenen Kinojahren mit kompetenten Heldinnen an den Markt gingen, blieb das Genre des Spionagefilms besonders resistent gegenüber den Forderungen nach sichtbarer Gleichberechtigung im Geheimdienstmilieu. Angelina Jolie war zwar bereits 2010 mit „Salt“ vorgeprescht, gefolgt von Charlize Theron in „Atomic Blonde“ (2017). Aber beide Filme sorgten nur für mittelmäßige Einspielergebnisse.

Info Konzept nach der Idee von Jessica Chastain Idee Jessica Chastain stellte sich bei der Konzeption des Films eine Mischung aus „Drei Engel für Charlie“, der „Bourne“-Reihe und „Mission Impossible“ vor. Titel „Code 355“ ist etwa in der CIA die Bezeichnung für einen weiblichen Spion, eine unsichtbare Frau ohne Namen.

Das könnte sich nun mit „355“ grundlegend ändern. Angestoßen von Jessica Chastain und ihrer Produktionsfirma „Freckle Films“ tritt hier unter der Regie von Simon Kinberg („X-Men: Dark Phoenix“) gleich ein ganzes Frauenkollektiv an, um die Welt zu retten. Mit Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o und der chinesischen Star-Schauspielerin Fan Bingbing ist das Agentinnen-Quartett international hochkarätig besetzt und mit sichtbarer Freude bei der Arbeit.

Die Story beginnt in Kolumbien, wo ein Drogenbaron keine Lust mehr auf das dreckige Kokaingeschäft hat und sich im Bereich der Cyberkriminalität erfolgreich fortgebildet hat. Mit der selbst entwickelten Mega-Malware kann man überall auf der Welt per Mausklick Flugzeuge abstürzen lassen oder die Stromversorgung ganzer Städte lahmlegen.

Die Übergabe an Finsterling Elijah Clarke (Jason Flemyng) endet in einer wilden Schießerei mit dem örtlichen Militär. Der kolumbianische Agent Luis (Edgar Ramírez) kann dabei die Festplatte an sich bringen und versucht sie in Paris für drei Millionen Dollar an die CIA zu verkaufen. Die versierte US-Agentin Mace (Chastain) soll mit ihrem Partner Nick (Sebastian Stan) die Übergabe abwickeln, die allerdings von der BND-Kollegin Marie (Kruger) empfindlich gestört wird. Die deutsche Agentin kann mit einem Rucksack entkommen, in dem sich jedoch nur das Geld und nicht der Datenschlüssel befindet. Nach zwei ausgedehnten Verfolgungssequenzen stehen sich Mace und Marie schließlich mit gezogener Knarre gegenüber und beschließen widerwillig zusammenzuarbeiten, nachdem die britischen Cyber-Expertin Khadijah (Nyong'o) und die kolumbianische Psychologin Graciela (Cruz) ebenfalls zum Ermittlungsteam gestoßen sind.

Und so geht es weiter im vertrauten Globe-Hopping-Modus von Paris über Marrakesch nach Shanghai, wo das Objekt der Begierde unter den Bösewichten der Welt meistbietend verkauft werden soll. Die Storyline von „355“ ist sicherlich nicht besonders originell. Aber wie so oft im redundanten Genre des Spionagefilms kommt es auf Details, Variationen und gutes Handwerk an.

Regisseur Kinberg, der zusammen mit Theresa Rebeck („Smash“) auch das Drehbuch schrieb, bedient die Action-Bedürfnisse auf hohem Niveau. Wenn Jessica Chastain im geblümten Sommerkleid in den Straßen von Paris über Tische und Bänke wirbelt und Diane Kruger durch die Schächte der Metro verfolgt, stehen die beiden Agentinnen in ihrer physischen Präsenz James Bond und Jason Bourne in nichts nach. Wo Kampfkunst und Schusswaffengebrauch nicht weiterführen, hilft es, weibliche Unsichtbarkeit für sich auszunutzen und auf einem Markt in Marrakesch die Verschleierung für eigene Zwecke in Gebrauch zu nehmen.