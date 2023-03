Für Erdbebenopfer Die Toten Hosen versteigern Gitarre und Co. für den guten Zweck

Vor mehr als 10.000 begeisterten Fans haben die Toten Hosen bereits am vergangenen Freitagabend in Düsseldorf ein emotionales Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespielt. Gemeinsam mit der Band Donots und dem Sänger Thees Uhlmann haben die Punkrocker dabei bislang 1,6 Millionen Euro eingenommen. „Die Band bedankt sich bei allen, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben“, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung.