Debatte über Themen der Gegenwart Dieses Programm erwartet Sie bei den „Düsseldorfer Reden“

Markus Gabriel Mit seinem Buch „Warum es die Welt nicht gibt“ (2013) gelang dem Philosophen und Buchautor ein weltweiter Bestseller – und es brachte ihm den Titel des Begründers des „Neuen Realismus“ ein. Seine zentrale These: Neben der uns bekannten materiellen Welt gibt es auch die nichtmaterielle aus Träumen, Musik oder Mathematik. Es folgten viele weitere Bücher, Gabriel wurde zu einem der gefragtesten Denker der Gegenwart. Aktuell lehrt er an der Uni Bonn sowie am The New Institute in Hamburg und setzt sich mit den grundlegenden menschlichen Werten von künstlichen Intelligenzen auseinander. Am 16. April ist er im Großen Haus zu Gast.