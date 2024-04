Buch über den Messerangriff erscheint weltweit Salman Rushdie im Kopf seines Attentäters

New York · Heute erscheint in über 15 Ländern „Knife“, in dem der vom Iran verfolgte Schriftsteller den lebensgefährlichen Anschlag von 2022 auch schelmisch aufarbeitet.

Der Schriftsteller Salman Rushdie auf der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

