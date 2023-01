„Future Library“ Die schlafenden Bücher von Oslo

Es sei hart gewesen, das Dokument von seinem Computer zu löschen, sagt etwa der Autor David Mitchell, der 2016 eine Novelle mit dem Titel „From Me Flows What You Call Time“ („Von mir fließt, was du Zeit nennst“) an das Projekt übergab. Wie ist es für einen Schriftsteller, ein Buch in dem Wissen zu schreiben, dass man dessen Veröffentlichung nicht erleben wird? „Man ist völlig frei davon, wie es aufgenommen wird“, schwärmt Mitchell gegenüber der Zeitschrift „Wired“. „Es ist auf eine gewisse Art unverfälscht.“ Zudem sei die „Future Library“ ein Beweis des Vertrauens darauf, dass die Menschen 2114 noch lesen werden, dass es überhaupt noch Bücher und Bäume geben wird.