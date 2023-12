Weihnachten Von Hofgarten bis Hosen-Konzert – die großen Geschenke an Düsseldorf

Andere beschenken zu wollen, ist der Kern von Gemeinnützigkeit. Und in Düsseldorf gibt es ein Event, von dem viele wohl gar nicht wissen, dass ein Verein dahintersteckt: die Rheinkirmes. Mit jährlich rund vier Millionen Besuchern gehört es zu den größten Volksfesten in Deutschland, wird aber ehrenamtlich organisiert. Vergleichbare Feste liegen in den Händen der Stadtverwaltungen. In Düsseldorf aber ist es der Schützenverein St. Sebastianus, der jedes Jahr für zehn Tage Rummel auf den Rheinwiesen sorgt. Der Ursprung dieser Tradition liegt im Mittelalter. Seit dem Jahr 1435 findet das Vogelschießen statt – zu Ehren des Stadtpatrons St. Apollinaris von Ravenna (Namenstag am 23. Juli) und als Kirchweihfest der katholischen Basilika St. Lambertus. Das Volksfest wuchs rasant. Im 16. Jahrhundert lockte die Rheinkirmes sogar die Brautwerber des damaligen englischen Königs Heinrich VIII. an, die sich dessen künftige Ehefrau Anna von Kleve anschauen wollten. Einschneidend war die Verlegung auf die linke Rheinseite. Seit 1901 ist die Rheinwiese in Oberkassel der Austragungsort der Kirmes. Mit dem Ortswechsel stiegen die Besucherzahlen immer weiter und das Fest wurde verlängert. In den 1970er-Jahren kam erstmals das Name „Größte Kirmes am Rhein“ auf. In diesem Jahr hat der Verein den Namen offiziell geändert: Das Fest heißt nun so, wie es im Volksmund bereits seit Jahren bekannt ist: Rheinkirmes.