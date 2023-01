„Im Wald der Gefahren“ So gut ist die neue Episode von „Die drei ???“

Es ist immer schön, wenn „Die drei ???“ mal nicht daheim in Rocky Beach ermitteln, sondern bei Ausflügen auf Geheimnisse, Ungereimtheiten und Mysteriöses stoßen. Diese Episoden fühlen sich auch für das Publikum wie Urlaub an, und deshalb lässt man sich gleich zu Beginn der neuen Folge fallen. Sie beginnt als Idylle: „Berge, Wälder, Seen, und hinter jeder Kuh war ein neuer atemberaubender Blick“, diktiert Bob auf der Autofahrt von Kalifornien nach Montana in das Reisetagebuch in seinem Handy. Viel mehr Zeit zum Entspannen wird ihm allerdings nicht bleiben.