Neues Buch von Frank-Walter Steinmeier Der Präsident, das Land und das „Wir“-Gefühl

Während das Buch nun seit Montag dieser Woche im Handel ist, befindet sich Steinmeier selbst auf einer Reise zu einem schwierigen Partner, dessen Landsleute auch ihren Teil zu dem „Wir“ beigetragen haben. Der Bundespräsident reist drei Tage durch die Türkei und würdigt dabei auch jene Gastarbeiter und ihre Familien, die 1961 nach Abschluss des Anwerbeabkommens nach Deutschland kamen. Sie arbeiteten als Bergarbeiter oder bei Automobilwerken am Band, Teil des großen „Wir“. Steinmeier steht am Montag am Bahnhof Sirkeci in Istanbul, von dem damals Zehntausende Türken in ein unbekanntes Land aufgebrochen seien, zunächst, um dort zu arbeiten, später auch, um dort zu leben und zu bleiben. Steinmeier spricht von einem „ganz neuen Leben zwischen Hoffnung und Scheitern“. Heute lebten in Deutschland drei Millionen Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte. „Sie haben unser Land aufgebaut, sie haben es stark gemacht und sie gehören ins Herz unserer Gesellschaft.“ Auch Teil des großen „Wir“, über das sich Steinmeier Gedanken gemacht hat.