Neuer Roman „The Shards“ Bret Easton Ellis schlägt die alte Welt in Scherben

Eigentlich bringt es nichts, die Handlungen der Romane von Bret Easton Ellis zu skizzieren. Wer hätte „Unter Null“ gelesen, wenn es darin wirklich nur um den langweiligen Tagesablauf verwöhnter Kinder gehen würde? Man sollte sich deshalb auch nicht davon abschrecken lassen, dass in „The Shards“ ein 57 Jahre alter Mann namens Bret Easton Ellis als Erzähler auftritt, zufällig einer früheren Mitschülerin in L. A. begegnet und sich sodann an das gemeinsame Abschlussjahr an der High School erinnert, in dem er an seinem Debütroman „Unter Null“ schrieb. Es ist der Sommer 1981, schöne Menschen tun aufregende und verbotene Sachen, doch dann zerstört der Horror die wohlstandsverwahrloste Idylle. Klingt nach komplizierter Lektüre, ist wegen des Flows der Sätze aber eher ein Surf-Ritt bei besten Wettervoraussetzungen.