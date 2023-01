Hommage an Wilhelm Genazino Der ungekrönte König der Nebenjobs

Wie er die Begegnung am Bahnhof in Duisburg, an einem frischen Morgen um neun Uhr, zu einem Artikel über den „Dichter der Nebensächlichkeiten“ umsetzte, war vergnüglich zu hören. Danach lieferten sich Müller und Holstein mit den schönsten Zitaten aus dem neuen Buch, voller Sprachgewalt, Formulierungskunst und Lebensklugheit, ein flottes Pingpong-Spiel. „Sätze, nach denen man süchtig werden kann“, bestätigte Holstein und empfahl sein Lieblingsbuch, die Roman-Trilogie „Abschaffel“. Müllers Favorit trägt den geheimnisvollen Titel „Das Licht brennt ein Loch in den Tag“.