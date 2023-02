Spendenaktion für die Erdbebenregion Drei Akkorde für eine Spende – so war das Benefizkonzert der Toten Hosen

Irgendwie beschleicht einen das Gefühl: Eine ganze Stadt steht zusammen. Sozusagen Schulter an Schulter in Solidarität zu den betroffenen Menschen der Erdbebenregion. Und während draußen auf den Fluren die ein oder anderen in sich gekehrt auf und ab spazieren, jagt drinnen in der Halle bei den musikalischen Supports Thees Uhlmann und den Donots schon ein Moshpit den nächsten. Vor allem beim Song „Stop the Clocks“ der fünf Punkrocker aus Ibbenbüren bekommt man Gänsehaut. Die knapp 11.000 Zuschauer sind in diesem Moment gedanklich nah bei den Opfern des Erdbebens.