Autor Michael Kumpfmüller gewährte einen Blick hinter Filmkulissen Wie ein Roman zum Kinofilm wird

In seinem Roman begleitet Kumpfmüller Franz Kafka durch sein letztes Lebensjahr. Der an Tuberkulose leidende Schriftsteller hatte sich zur Erholung an die Ostsee zurückgezogen. Dort lernte er Dora Diamant kennen. Kafka war fasziniert von der jungen Frau, die vor Energie nur so übersprudelte und ihm durch ihre unbefangene Art neuen Lebensmut gab. Kumpfmüller erzählt von dieser Liebe auf zurückhaltende, zarte Weise. Gar nicht so leicht, seinen Kafka, der so ganz anders erscheint, als der Schriftsteller, der gemeinhin als unglücklich-depressiver Mensch rezipiert wird, adäquat auf die Kinoleinwand zu bringen.