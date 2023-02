„Drei Akkorde für eine Spende“ Diese Songs spielten die Toten Hosen auf ihrem Benefizkonzert

“Drei Akkorde für eine Spende“ - die Toten Hosen haben im PSD-Bank Dome in Düsseldorf unter dieser Überschrift ein Konzert veranstaltet, dass ganz sicher in die (Stadt)Geschichte eingehen wird. Innerhalb von kurzer Zeit haben die fünf Musiker das Event auf die Beine gestellt - um Spenden zu sammeln für die Betroffenen der Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Die Tickets waren innerhalb von Sekunden ausverkauft, rund 11.000 Menschen waren also am Freitagabend dabei, als die Kult-Punker mit ihren Gästen Thees Uhlmann und den Donots alles gaben, damit andere alles bekommen können. Und der Plan ging auf - die Spendensumme von einer Million Euro wurde geknackt.