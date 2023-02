Neues Buch von Wilhelm Genazino Der Autor der wahren Empfindung

Diese Episode findet man in dem soeben erschienenen Band „Der Traum des Beobachters“, der eine Auswahl der Notizen und Aufzeichnungen des 2018 gestorben Flaneurs, Alltagsbestauners, Lebenslehrlings und Stoßseufzenden Wilhelm Genazino präsentiert. Die Herausgeber Jan Bürger und Friedhelm Marx haben sie aus 38 im Deutschen Literaturarchiv Marbach lagernden Leitz-Ordnern mit 7000 Seiten Material herausgefiltert. Genazino war ein besessener Notierer. In der Brusttasche des Hemdes trug er stets Zettelchen bei sich, und darauf kritzelte er, was ihm unterwegs so begegnete oder durch den Kopf diffundierte. Und das sind der in der Mehrzahl Wunderbarkeiten und komische Nebensächlichkeiten, an denen die meisten anderen vorbeigeschritten wären.