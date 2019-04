Konzert in Düsseldorf : Symphonie für Assassinen

Seit zwölf Jahren erscheinen die Computerspiele der Assassin’s-Creed-Reihe. Nun gibt es in Düsseldorf ein Konzert mit der Musik aus den Spielen. Foto: Ubisoft

Düsseldorf In Düsseldorf erwacht am 4. Oktober die Welt der Videospielreihe „Assassin’s Creed“ des französischen Spiel-Konzerns Ubisoft zum Leben. Ein 80-köpfiges Orchester wird in die multimediale Welt der Assassinnen entführen.

Ludwig Jovanovic

Ihre Premiere feiert die Assassin’s-Creed-Symphonie zwar bereits am 11. Juni in den USA. Dann, wenn in Los Angeles die große Spielemesse E3 stattfindet. Aber im Oktober tritt das 80-köpfige Orchester bei seiner Welt-Tournee dann auch in Düsseldorf auf.

In der Videospielreihe geht seit zwölf Jahren um die Verknüpfung von Historischem mit der Moderne. Dann, wenn der Spieler auf die Erinnerungen seiner Vorfahren zugreift, die in dem fiktiven Universum in der DNA, dem genetischen Code, gespeichert sind. So sind Fans der Reihe vom Nahen Osten während der Kreuzzüge, über Florenz, Rom, Venedig und Konstantinopel der Renaissance bis zu den britischen Kolonien in Nordamerika während des Unabhängigkeitskrieges gereist. Sie haben die Hochphase der Piraten in der Karibik, der Französische Revolution, der Industrialisierung in London erlebt – aber auch Ägypten zur Zeit Kleopatras oder Griechenland nach der Schlacht der 300 Spartiaten. Und diese Vielfalt wird sich in der Symphonie spiegeln, in der natürlich die Musik der Spielereihe im Mittelpunkt steht.

Aber eben nicht nur: Das Orchester wird unterstützt von einem Chor, vielen Spezialeffekten und animierten Szenen aus den Spielen auf einer großen Leinwand. Das Multimediale, das sonst ein Videospiel ausmacht, soll so in der Mitsubishi Electric Halle erfahr- und erlebbar werden. Mit Melodien, die eine Brücke schlagen zwischen der Zeit um 430 vor Christus bis in die Jetztzeit.