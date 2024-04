Probleme mit DLSS und FSR Vorsicht bei Upscalern in Dragons Dogma 2

Wer DLSS oder FSR anmacht in einem Spiel, der erwartet, dass die Framerate danach nach oben geht. Je nach Einstellung zwischen Quality und Performance leidet die Bildqualität unterschiedlich stark. In der Regel jedoch nicht so sehr, als dass es den Gewinn an zusätzlichen Bildern pro Sekunde nicht rechtfertigen würde. Die Implementierung der Upscaler in Dragon’s Dogma 2 war vor dem ersten Update höchst widersprüchlich. Nach dem ersten Update arbeiten DLSS und FSR immerhin halbwegs so, wie sie sollen.