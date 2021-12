Adventskalender – Wir öffnen Türen : Blumen Hermes an der Hochstraße 19 in St. Tönis

Serie St. Tönis Mit unserem Adventskalender öffnen wir Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 19: Blumen Hermes an der Hochstraße 19 in St. Tönis.

Kreativität ist das Markenzeichen an der Hochstraße 19 in St. Tönis. Das spiegelt sich im Ladenlokal von Blumen Hermes wider. Ob wunderschöne Blumensträuße, Adventsgestecke, florale Arbeiten oder Tischdekorationen für die Festtage – überall zeigen sich Einfallsreichtum und Phantasie. „Wir gehen natürlich auch auf Kundenwünsche ein und überlegen gemeinsam, wie sich Dinge realisieren lassen. Dazu geben wir immer wieder gerne Tipps, wenn Kunden Blumen und Dekorationsmaterial bei uns kaufen und selber gestalten wollen“, sagt Floristmeisterin Andrea Hermes. Wer möchte, kann auch einen Workshop buchen, in denen florale Arbeiten erlernt werden können. Sogar in Sachen Weihnachtsbaum hilft das Fachgeschäft weiter. Kleine Tannenbäume für den Tisch gehören ebenfalls zum Angebot. Und wer seinen großen Tannenbaum von Fachleuten schmücken lassen möchte, der bucht diesen Service einfach bei Hermes. „Wir gestalten nicht nur Weihnachtsbäume von Unternehmen, sondern schmücken auch Bäume im privaten Wohnzimmer“, informiert Hermes. Das Fachgeschäft richtet von Großveranstaltungen bis Hochzeiten alle Events floral aus. Dazu gehört auch die fachliche Begleitung von Video- und Fotoproduktionen. Nicht zu vergessen ist die Trauerfloristik. Andrea Hermes ist mittlerweile die vierte Generation. Ihr Urgroßvater war es, der 1932 das Blumenfachgeschäft gründete. Service und Beratung wurden von Anfang großgeschrieben. Das zeigt sich unter anderem darin, dass sogar am 24. Dezember noch ausgeliefert wird. Wer jemanden an diesem besonderen Tag mit einem individuell gebundenen Blumenstrauß überraschen möchte, der ist bei Blumen Hermes an der richtigen Adresse. Nicht zu vergessen: Blumen Hermes ist auch ein Fleurop Geschäft und zwar eins mit fünf Sternen, der höchsten Auszeichnung, die Fleurop vergibt.