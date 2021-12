Kirche in Düsseldorf : Alle evangelischen Gottesdienste zu Weihnachten

Düsseldorf Die evangelischen Gottesdienste in Düsseldorf finden auch in diesem Jahr wegen Corona nur mit Einschränkungen statt. Hier der große Überblick mit allen Anmeldeinformationen.

STADTKIRCHE *Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39, Fr: 16 Uhr, Rudolph; 18 Uhr, Vetter (auch im Livestream) 23 Uhr, Vetter u. Vocal Jazz mit Alexandra Naumann; Sa: 10 Uhr, Gd, Fucks; So: 10 Uhr, Gd, Yee Wan So (Sa u. So: Übertragung im Livestream), www.johanneskirche.org

ALTSTADT Neanderkirche, Bolkerstraße 36, Fr: 15 Uhr, Familien-Gd Brunotte; 17 Uhr und 23 Uhr, Christvespern, Holthaus; Sa: 17 Uhr, Gd, Krogull; So: 11 Uhr, Gd, Brunotte düsseldorf-mitte.de

BENRATH *Dankeskirche, Weststraße 26, Fr: 16 Uhr, Kindervesper, Specht; 18 Uhr, Christvesper, Specht; 23 Uhr, Christmette, Specht; Sa: 11 Uhr, Gd, Breer; So: 11 Uhr, Gd mit Abendmahl, Specht www.evangelisch-benrath.de

BILK Lutherkirche, Kopernikusstraße 9, Fr: 15 Uhr, Familien-Gd, Breitkreutz; 17 Uhr, Vesper, Trump; 19 Uhr, Vesper, Valentin; 23 Uhr, Mette, Trump; Sa: 11.15 Uhr, Gd mit Abendmahl, Trump; So: 11.15 Uhr, Singe-Gd, Breitkreutz lutherkirche-dus.ekir.de