Verbindungsprobleme beheben Was hilft bei einer Whatsapp-Störung?

Falls die Probleme weiterhin bestehen, könnte es an Whatsapp selbst liegen. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die App auf dem neusten Stand ist und führen Sie ggf. ein Update durch. Starten Sie das Handy danach neu. In vielen Fällen kann es helfen, Whatsapp vom Smartphone zu löschen und neu zu installieren. Wichtig: Vorher unbedingt ein Backup anlegen und persönliche Daten sichern. Ihren Namen, die Telefonnummer und das Profilbild übernimmt Whatsapp in den meisten Fällen, sodass Sie nach der Neuinstallation direkt loslegen können.