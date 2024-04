„Death From Above“ Der Ukraine-Krieg als Computerspiel – „Es ist Propaganda“

Die Spielfigur, so erklärt es ein kurzes Intro, ist zunächst in russische Gefangenschaft geraten, dann befreit worden und nun mit einer Kampfdrohne bewaffnet in einer von Russland besetzten Stadt. „Death From Above“ macht einen Konflikt spielbar, der in der Realität jeden Tag Menschenleben fordert. Nach Einschätzung der Nato sind bisher über 120 000 russische und über 70 000 ukrainische Soldaten gestorben.