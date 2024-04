Bild-Stottern in Städten Schlechte Performance in Dragon’s Dogma 2 – neuer Treiber schafft Abhilfe

Entwickler Capcom hat mit Dragon’s Dogma 2 ein eigentlich fantastisches Spiel abgeliefert, wären da nicht die großen Performance-Probleme des Titels. Auf allen Plattformen ist das Bild vor allem in Städten wie Vermund sehr unruhig, weil die Frametimes, also die Abstände, in denen neue Bilder auf den Monitor/Fernseher geworfen werden, stark schwanken.