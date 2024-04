“Final Fantasy XVI: The Rising Tide“ im Test Der Herr der Gezeiten bittet zum Tanz

Mit „The Rising Tide“ reicht Square Enix noch weitere Funktionen nach. Leider setzt der DLC an einer sehr späten Stelle in der Handlung an, weshalb viele Spieler davon nicht mehr wirklich profitieren dürften. Für Neueinsteiger bedeuten die Updates aber mehr Benutzerfreundlichkeit und eine entspanntere Spielerfahrung. So lassen sich die Esper-Fertigkeiten nun in bis zu fünf einzigartigen Sets abspeichern und auch die Benutzung der Accessoires wurde vereinfacht. Dazu kommen neue Effekte und Filter für den Fotomodus und zahlreiche neue Notenrollen. In erster Linie sind das aber nette Spielereien, die auf das Spielgefühl wenig Einfluss haben.