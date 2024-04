Jonathan Nolan über „Fallout“ Mit Schirm, Charme und Power-Rüstung

Nolan: Eigentlich gar nicht, da ja jedes Spiel eine völlig neue Story und neue Charaktere hat. Todd und mir war wichtig, die Serie genau so zu gestalten, wie er und Bethesda das bei den Spielen gemacht haben. So dass man auch in die Handlung findet, wenn man die anderen Teile nicht gespielt hat. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Spielen, aber mich begeistern vor allem Open-World-Games, wo du wirklich alles machen und die Story an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Du sagtest, dass du „Fallout 4“ liebst. Aber deine Spielerfahrung unterscheidet sich dabei ja völlig von meiner. Je nachdem, ob du einen guten oder bösen Charakter spielst und welcher Fraktion du dich anschließt. Und es wäre sehr schwer, diese individuellen Erfahrungen in einer Serie umzusetzen. Also haben wir eine völlig neue Handlung erschaffen.