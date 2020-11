Zukunftstechnik : Vodafone beschleunigt den 5G-Netz-Ausbau

Düsseldorf Mit dem Start des neuen iPhone setzt sich die neue Funktechnik 5G nun auch global stärker durch. Vodafone erhöht die Ausbauziele für das neue Netz. Die Düsseldorfer starteten mit 5G zwar etwas früher als die Telekom, doch jetzt liegen die Bonner vorne.

Düsseldorf (rky) Während Apple die neuen iPhones auch mit der neuen 5G-Technik ausrüstet, beschleunigt Vodafone den Netzausbau. Deutschlands zweitgrößter Telefonkonzern will auf diese Weise noch in diesem Jahr mindestens 15 Millionen Menschen an das neue, superschnelle Mobilfunknetz anbinden. Bisher war nur geplant, zehn Millionen Menschen mit der neuen Technik versorgen zu können. Ende 2021 sollen dann rund 30 Millionen Menschen mit ihrem Smartphone Daten sehr viel schneller als mit der bisherigen LTE-Technik aufrufen können. Das will Vodafone am Donnerstag dieser Woche bekanntgeben, erfuhr unsere Redaktion.