Nach der US-Wahl : Uniper hofft auf Fertigstellung der Ostsee-Pipeline

Bau der Pipeline Nordstream 2. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Düsseldorf Das operative Geschäft des Düsseldorfer Energieunternehmens läuft trotz der Corona-Krise gut, Kurzarbeit ist kein Thema. Doch das Kräftemessen mit dem finnischen Mutterkonzern Fortum geht im Dezember weiter.

Der Düsseldorfer Energieversorger Uniper hofft, dass sich mit dem Machtwechsel in den USA auch der Wind bei der umstrittenen Gas-Pipeline Nordstream 2 dreht. „Ich gehe davon aus, dass die Pipeline fertig gestellt wird“, sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck vor Journalisten. Uniper sei weiterhin interessiert an guten Geschäften in den USA und beobachte die Lage mit Interesse. „Am Ende liegt es aber nicht in unserer Macht, zu entscheiden.“ Uniper hat in die Pipeline 950 Millionen Euro investiert. Auch wenn der designierte Präsident Joe Biden verbindlicher im Ton ist, wird es schwierig bleiben: Demokratische Senatoren haben sich wie republikanische gegen die Inbetriebnahme der fast fertigen Pipeline gewendet.

Weiter geht auch das Kräftemessen mit dem finnischen Mutterkonzern Fortum, der mittlerweile 75 Prozent der Uniper-Aktien erworben hat. Am 3. Dezember will Uniper seine Strategie vorstellen – und Fortum ebenfalls. Die Finnen haben zwar zugesagt, dass es bis Ende 2021 keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geben wird. „Was danach wird, muss Fortum beantworten“, erklärte Schierenbeck. Er lobte, dass im Sommer Standorte und Belegschaft Bestandsschutz erhalten haben. Dennoch bleibt bei den Mitarbeitern die Sorge, was aus der Marke und vor allem der Düsseldorfer Zentrale wird, in der 2400 Mitarbeiter tätig sind. Weltweit hat Uniper 11.500 Beschäftigte.

Immerhin läuft das operative Geschäft gut: In den ersten neun Monaten hat Uniper seinen Gewinn vor Abschreibungen (Ebit) auf 405 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelt. Uniper profitierte dabei vor allem von höheren Erträgen im Gasgeschäft des ersten Quartals und der Wiederbelebung des Kapazitätsmarktes in Großbritannien. Allerdings musste der Konzern höhere Rückstellungen für CO 2 -Zertifikate bilden, deren Preis gestiegen ist, und kam auf ein sehr schwaches drittes Quartal. Der Konzern bekräftigte seine Prognose für 2020 und peilt einen Gewinn zwischen 800 Millionen Euro und einer Milliarde Euro an. Damit soll auch die Dividende für 2020 wie geplant bei 500 Millionen Euro liegen. „Wir kommen gut durch die Corona-Krise“, so Schierenbeck. Auch sei kein Mitarbeiter in Kurzarbeit.