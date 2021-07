Tennisclubs Blau-Weiß Monheim : Tennis-Nachwuchs übt Technik im Camp

Monheim Der Tennisclubs Blau-Weiß Monheim brachte Kinder und Jugendliche in den Ferien wieder in Bewegung. Neben Tennis waren auch weitere Spiele im Angebot.

(RP) Beim Sommercamp des Tennisclubs Blau-Weiß Monheim nahmen in der ersten Schulferienwoche 35 Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren teil. Unter der Anleitung der beiden Trainer Drago Dugandzic und Christoph Assmann sowie weiteren Helfern des Clubs drehte sich auf den sechs Tennisplätzen an der Marderstraße fünf Tage lang alles um die Bewegung, die bekanntlich in der Zeit von Lockdown, gesperrten Plätzen und fehlendem Schulsport vielfach zu kurz gekommen war.