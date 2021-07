Gegen Parkchaos in Düsseldorf : Neue Scooter-Leihfirma Check belohnt gutes Parken

Check ist der nächste Sharing-Anbieter in Düsseldorf. Foto: Check/Laura-Anne Grimbergen

Düsseldorf Der neue E-Moped-Anbieter Check vergibt Bonuspunkte – und verteilt Knöllchen. Nutzer können bewerten, wie gut andere Leihfahrzeuge abgestellt worden sind. Für Parksünder wird es teuer.

Der jüngst in Düsseldorf gestartete Leih-Anbieter Check verspricht ein neues System gegen das chronische Falschparken der Geräte. Wer die Scooter – in diesem Fall sind Mopeds und nicht Roller gemeint – fährt, bekommt demnach die Möglichkeit, andere abgestellte Fahrzeuge danach zu bewerten, ob sie gut oder schlecht abgestellt werden. Dafür gibt es virtuelle Bonusmünzen, die sich in kostenlose Fahrzeit umwandeln lassen.

Wer eines der Geräte entgegen der Verkehrsregeln abstellt, muss derweil Sanktionen vom Anbieter fürchten. Check parkt den Roller um und stellt zusammen mit einer Verwarnung ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro in Rechnung. Nach drei Verwarnungen binnen eines halben Jahres werden chronisch Falschparkende für einen begrenzten Zeitraum von der Nutzung eines Check-Rollers ausgeschlossen, teilt das Unternehmen mit. Damit wolle Check die Interessen von Kommunen und den Menschen in der Stadt berücksichtigen, heißt es.