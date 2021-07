Marke von 40 Prozent noch nicht erreicht : Glasfaser-Ausbau: Frist für Kevelaer ist verlängert

Kevelaer Bei den Bereichen Kevelaer-Nord und Kevelaer-Süd fehlen noch Verträge, damit ausgebaut werden kann. Die Deutsche Glasfaser ist zuversichtlich, dass mit einer Fristverlängerung die nötige Quote erreicht wird.

Noch ist offen, ob weitere Gebiete in Kevelaer mit schnellem Glasfaser ausgebaut werden. Am 24. Juli ist die Frist für die sogenannte Nachfragebündelung in den Bereichen Kevelaer-Nord und Kevelaer-Süd abgelaufen. Bis dahin mussten genug Interessenten für einen Glasfaservertrag in den beiden Gebieten gefunden werden. Die Grenze liegt bei 40 Prozent. Ist die erreicht, wird gebaut.

In Kevelaer gibt es erst einmal eine Hängepartie. Denn das Ziel von 40 Prozent wurde nicht erreicht. In Kevelaer-Nord gibt es aktuell eine Quote von 26 Prozent, in Kevelaer-Süd von 33 Prozent. Das seien durchaus gute Werte, sagt Dennis Slobodian von der Unternehmenskommunikation der Firma Deutsche Glasfaser. Vor allem mit den 33 Prozent in Süd sei man bereits nahe am Zielwert von 40.