Untersuchungsausschuss : Ex-Wirecard-Chef Braun soll am 19. November aussagen

Berlin Auf diesen Auftritt sind wohl auch Millionen geschädigte Aktionäre gespannt: Der ehemalige Chef des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, soll noch im November im Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen.

Neben weiteren ehemaligen Aufsichtsräten und Vorständen des einstigen Dax-Unternehmens soll Braun am 19. November von den Abgeordneten befragt werden, wie am Donnerstag Vertreter von Opposition und Koalition in Berlin bestätigten. Die Obleute des Ausschusses hätten das am Mittwoch in einer Vorbesprechung festgelegt.