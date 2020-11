Mietwagen-Unternehmer muss sich verantworten : Das System Uber vor dem Amtsgericht

Ein Uber-Logo in einem Fahrzeug in Chicago. Foto: AP/Nam Y. Huh

Mettmann Der Fahrdienstvermittler Uber steht weltweit unter Druck: In den USA wurde über eine Festanstellung der Fahrer abgestimmt, beim Amtsgericht Mettmann über das Verhalten der Fahrer in Deutschland geurteilt. Eine Gemeinsamkeit lässt sich erkennen – mit den Fahrern will Uber möglichst wenig zu tun haben.

Die Uber-Jäger sind zu dritt gekommen. Sie sollen der Richterin am Amtsgericht Mettmann berichten, was sie an jenen drei Tagen im Mai und Juni 2019 beobachtet haben, um die es hier heute geht. Und sie berichten: Von Mietwagen-Fahrern, die minutenlang in Düsseldorf in der Nähe des Flughafens parken, obwohl sie eigentlich zu ihrem Betriebssitz zurückkehren müssten. Von den Fotos, die sie gemacht haben und den Versuchen, über das Smartphone per Uber-App diese Fahrzeuge zu bestellen. Es hat immer geklappt, obwohl es nicht hätte klappen dürfen. Die Uber-Jäger sind eigentlich Taxi-Fahrer, aber nebenbei spüren sie immer wieder anderen Fahrern hinterher, die sich nicht an die Regeln halten – in Taxis oder den vielen Mietwagen, die inzwischen für Anbieter wie Uber oder Freenow auf den Straßen unterwegs sind.

Seit Uber im Oktober 2018 sein Angebot in Düsseldorf gestartet hat, bekämpfen Teile der Taxi-Branche den US-Mobilitätsdienst mit allen Mitteln – genau wie es auch in anderen Städten passiert. Verstöße werden teilweise durch Testkäufe bewiesen, protokolliert und zur Anzeige gebracht. Vor Gericht treffen die Taxi-Fahrer als Zeugen dann auf Unternehmer wie Brahim L. aus Berlin. Als Uber nach Düsseldorf kam, kam er mit. Brahim L. erzählt, er habe unter anderem Standorte in Neuss, Duisburg und einen im Kreis Mettmann. Wie ein Ring legen sie sich um die Stadt Düsseldorf, in der man schon lange beobachtet, dass die Mietwagen-Unternehmer ins Umland ausweichen, wo anfangs nicht so genau kontrolliert wurde, ob alle Rückkehrpflichten bei Fahrten innerhalb der Landeshauptstadt eingehalten werden. Inzwischen hat sich das geändert. Inzwischen, sagt Brahim L. vor Gericht, habe er auch einen Sitz in der Nähe des Flughafens.

Kaum ein Start-up ist so umstritten wie Uber

Es gibt kaum ein Start-up, das so umstritten ist wie der Fahrdienstvermittler Uber. Denn einerseits hat das Unternehmen auch elf Jahre nach der Gründung noch nicht beweisen können, dass das eigene Geschäftsmodell nachhaltig profitabel sein kann. Am Donnerstag gab Uber bekannt, dass allein von Juli bis September Verluste in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar angefallen sind bei einem Umsatz, der gerade mal bei 3,1 Milliarden Dollar lag. Einziger Lichtblick ist die Lieferung von Essen über den Dienst Uber Eats, während die Vermittlung von Fahrten während der Corona-Pandemie weltweit eingebrochen ist.

Andererseits steht Uber praktisch seit der Gründung in der Kritik wegen der Arbeitsbedingungen der Fahrer oder Verstößen gegen geltendes Recht. So wurde der Dienst Uber Pop in Deutschland gerichtlich verboten, weil bei diesem Privatpersonen Fahrgäste befördern sollten. Inzwischen setzt Uber daher in Deutschland auf ein Modell mit lizenzierten Mietwagen-Fahrern. In den USA konnte Uber gemeinsam mit dem Konkurrenten Lyft mit viel Aufwand und einer angeblich 200 Millionen Dollar teuren PR-Kampagne gerade noch verhindern, dass man die selbstständigen Fahrer in Kalifornien anstellen muss. Dadurch hätten sie Anspruch auf Urlaub oder eine Arbeitslosenversicherung gehabt. Parallel zur Präsidentschaftswahl wurde dort auch über die sogenannte Proposition 22 abgestimmt, eine Volksabstimmung mit der man ein entsprechendes kalifornisches Gesetz kippen wollte. Am Ende setzten sich Uber, Lyft und Co. mit ihrer Haltung durch.

Das deutsche Personenbeförderungsrecht ist veraltet

In Deutschland ist das nicht so einfach. Hier setzt das veraltete Personenbeförderungsgesetz dem Unternehmen enge Grenzen. Eine Reform sollte in dieser Wahlperiode stattfinden, doch hinter den Kulissen wird immer noch über die Ausgestaltung gerungen. Ob es vor der Bundestagswahl noch ein neues Gesetz gibt? Unklar.

Für neue Mobilitätsanbieter macht es das schwer. Einige von ihnen, wie Moia vom Autokonzern Volkswagen, sind mit Sondergenehmigungen unterwegs, andere wie Uber müssen sich mit Notlösungen behelfen. Und wieder andere denken offenbar darüber nach, sich aus dem Markt zurückzuziehen. In der Branche wird seit Wochen kolportiert, dass Uber Interesse am Konkurrenten Freenow haben soll. Das ehemals unter dem Namen Mytaxi agierende Unternehmen vermittelt nicht nur Taxis, sondern ist inzwischen ebenfalls im Mietwagen-Markt unterwegs. Finanziert wird das verlustreiche Geschäft von den Autobauern Daimler und BMW.

„Jeder Fahrer hat seinen eigenen Kopf“

Die Fahrer von Brahim L. sind laut seinen Angaben für beide Unternehmen unterwegs. Dabei sei die klare Anweisung, dass alle Regeln eingehalten werden müssten. Brahim L. hat einen Betriebsleiter eingestellt, der dafür zu sorgen hat. Auf zwei Bildschirmen gleiche er die Liste mit Fahrern mit Fahrzeugen ab, die auf einer Live-Karte zu sehen seien, erzählt dieser vor dem Amtsgericht. Jeder Fahrer müsse nach Beendigung einer Fahrt zum Betriebssitz zurückkehren. So will es das Gesetz. So will es laut eigener Aussage auch Brahim L. Die Richterin spricht ihn am Ende frei. Es hätte mehrere Verstöße gegen das Personenbeförderungsrecht gegeben. Doch dafür, so die Lesart, ist weder Uber noch Brahim L. verantwortlich, sondern wenn dann der Betriebsleiter. Doch der steht in diesem Verfahren nicht vor Gericht.

In der Taxi-Szene wird Uber unterstellt, dass Risiko von Rechtsbrüchen einfach auf die Mietwagen-Unternehmer abzuwälzen. Diese wiederum würden es dann auf die Betriebsleiter abwälzen – und die machen im Zweifel die Fahrer verantwortlich. „Jeder Fahrer hat seinen eigenen Kopf“, sagt der Betriebsleiter. Man habe die Fahrer abgemahnt, sich von einem getrennt, sagt Brahim L.