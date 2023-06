Schuhhandel Gespräche über neue Nutzung von Reno-Filialen

Die Schuhbranche steckt in einer tiefen Krise. Außer Reno musste in diesem Jahr unter anderem der Konkurrent Görtz Insolvenz anmelden. Schon 2022 hatte der Hersteller Ara seine Tochtergesellschaften Salamander und Klauser in die Insolvenz geschickt. 2022 musste nach früheren Angaben des Handelsverbandes BTE jedes zehnte Schuhgeschäft in Deutschland schließen.