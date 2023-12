Briefe im Kreis Mettmann Beyer kritisiert Änderung des Postgesetzes

Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, die Zustellfristen für Briefe zu lockern, sieht Beyer nicht als grundsätzlich kritisch an. Die aktuelle Gesetzgebung fordere, dass 80 Prozent der Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden müssen, so Beyer. Diese Vorgabe soll aufgehoben werden. Stattdessen sollen Briefe zu 95 Prozent innerhalb von drei Tagen und zu 99 Prozent innerhalb von vier Tagen beim Empfänger sein, und das sei de facto bereits heute Realität. Die Idee: Seltenere Zustellung, dafür mehr Verlässlichkeit. Dringende Nachrichten würden heute ohnehin meist per E-Mail versendet, so Beyer. Außerdem ermögliche die neue Regelung, beim Brieftransport auf klimaschädliche Nachtflüge innerhalb Deutschlands zu verzichten.