Neue Therapie, begrenzte Mittel Stopp der Parodontitis-Behandlung droht

Düsseldorf · Jeder zweite Erwachsene leidet an Parodontitis. Es gibt zwar eine neue Therapie, doch Minister Lauterbach deckelt das Budget. Nun bieten Zahnärzte in NRW kaum noch Termine an. Wie man trotzdem an einen Termin kommt.

02.06.2023, 13:25 Uhr

Eine professionelle Zahnreinigung kann bei Parodontitis helfen. Foto: Frank Rumpenhorst

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Parodontitis ist eine unterschätzte Krankheit: „Fast jeder zweite Erwachsene hat sie, zehn Millionen davon bereits eine schwere Form“, sagt Ralf Hausweiler, Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein. „Das ist nicht eine reine zahnmedizinische Angelegenheit wie Karies: Bei Parodontitis besteht ein hohes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko.“ Zudem sei das Risiko bei Patienten mit Parodontitis um acht- bis neunmal höher, an Diabetes zu erkranken. Doch Patienten werden kaum noch einen Termin für eine Parodontitis-Behandlung bekommen. „Die Aufnahme neuer Behandlungsfälle wird nur in eingeschränktem Umfang möglich sein“, sagt Hausweiler.