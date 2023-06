Tarifstreit An diesen Standorten wird im NRW-Handel gestreikt

Im nordrhein-westfälischen Handel wird wieder gestreikt, und zwar sowohl im Einzel- als auch im Groß- und Außenhandel. Für Freitag und Samstag hatte die Gewerkschaft Verdi an mehreren Standorten die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen waren und sind nach Verdi-Angaben in der Region ThermoFisher (Wesel), Ikea Duisburg, Ikea Essen, Kaufland Duisburg Kasslerfeld, Kaufland Geldern, Kaufland Straelen, Edeka Duisburg Buchholz, Edeka Duisburg Neukauf und Smyth Toys Duisburg. Im Einzelhandel galt der Streikaufruf (ebenfalls am Freitag und Samstag) zudem für Beschäftigte in der Region Köln/Bonn/Leverkusen/Aachen/Düren/Erft. Hier waren/sind laut Gewerkschaft Primark in Köln, H&M in Köln, Bonn, Aachen, Düren, Esprit Bonn, Galeria Karstadt und Galeria Kaufhof Köln, TK Maxx Köln, Zara Köln, SportScheck Köln sowie zwei Ikea-Häuser in Köln betroffen.. Im Einzelhandel werden die Tarifverhandlungen am 12. Juni fortgesetzt, im Groß- und Außenhandel einen Tag später.