Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas setzt erstmals mehr als 4 Milliarden Euro um

Um die Umsatzmarke von fünf Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2026 zu erreichen, will Douglas nach dem im Frühjahr vorgestellten Strategieprogramm sein Filialnetz ausbauen. Hier setzt das Unternehmen auf eine Expansion seiner Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa. 26 der 39 neuen Filialen des vergangenen Geschäftsjahres entstanden bereits dort, unter anderem in Polen, Estland und Rumänien. Insgesamt kommt Douglas europaweit auf rund 1850 Geschäfte und beschäftigt rund 18 000 Menschen.