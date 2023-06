Wirtschaftsminister in tiefer Krise Robert Habeck braucht die Wärmewende – persönlich

Nach eineinhalb Jahren im Amt ist der bisherige Star der Grünen in eine tiefe Krise geraten, dieser Termin auf dem Wirtschaftstag der CDU-Mittelständler vergangene Woche ist symptomatisch dafür. Manche schreiben schon vom „Absturz des Ikarus“, andere spekulieren über das vorzeitige Ende dieser Politiker-Karriere. Habeck hat ein beispielloses Arbeitstempo hingelegt, kaum eine Woche verging ohne einen neuen Gesetzentwurf aus seinem Haus. Zudem ist er, wie auch am gestrigen Donnerstag in Brandenburg, ständig unterwegs. Bei diesem Höllentempo passieren Fehler, die ihm zunächst verziehen wurden. Doch in diesem Führjahr markierten der Vorwurf der Vetternwirtschaft und das miserabel vorbereitete Heizungsgesetz die Stimmungswende. Seine Beliebtheitswerte stürzten ab, die Grünen verloren Stimmen bei Wahlen in Berlin und Bremen.