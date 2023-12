Immobilien in Düsseldorf Büromieten an der Kö erreichen neuen Top-Wert

Das Herz der Stadt ist bei den Firmen besonders beliebt, hier werden neue Höchstpreise erzielt: Nach Auffassung der Experten der BNP Paribas Real Estate GmbH wird an der Königsallee jetzt über Büromieten in Höhe von 45 Euro pro Quadratmeter verhandelt. Noch 2022 lag die Top-Miete bei 38 Euro. Vor wenigen Wochen wurde für die Kö der erste Abschluss in Höhe von 40 Euro vermeldet.