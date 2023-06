Zahlen des Statistischen Landesamts Hier leben die meisten Reichen in NRW

Christoph Butterwegge überrascht es wenig, dass in Großstädten wie Düsseldorf und Köln viele Einkommensmillionäre leben. In Großstädten konzentriere sich der Reichtum in bestimmten Stadtvierteln, sagt der Armutsforscher und Politikwissenschaftler an der Universität Köln. „Armut und Reichtum sind urbane Phänomene“, meint er und macht dies an einigen Beispielen fest: Wer in Köln wohnt und zu den gut verdienenden Personen gehört, zieht eher nach Marienburg, so wie es der Moderator Harald Schmidt, die Literatur-Expertin Elke Heidenreich oder die US-Sängerin Tina Turner getan haben. Wer arm ist, zieht dagegen eher nach Chorweiler. In Berlin heißt der Nobelstadtteil Grunewald, dort wohnten beispielsweise Romy Schneider, Harald Juhnke oder Justin Bieber.