Konjunktur Wirtschaft in NRW schrumpft um 0,3 Prozent

Was den Konsum angeht, ist mit Erholung wohl erst in einigen Monaten zu rechnen. „Der Rückgang der Energiepreise kommt erst allmählich bei den privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern und in der Wirtschaft an“, so Neubaur. Etliche Branchen beklagen aktuell die Konsumzurückhaltung der Kundinnen und Kunden, die vor allem wegen hoher Lebensmittelpreise nicht notwendige Ausgaben zurückstellen. Darunter leiden unter anderem Handelsunternehmen, im Besonderen die Modeanbieter, die nach zwei Lockdowns während der Hochzeit der Pandemie ohnehin große Probleme haben. Mehrere Mode- und Schuhanbieter in Deutschland haben seit dem vergangenen Jahr Insolvenz anmelden müssen.