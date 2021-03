Mehr Wagniskapital für Firmen wie Biontech : Bund startet Zehn-Milliarden-Zukunftsfonds für innovative Startup-Firmen

Thomas Jarzombek (CDU) aus Düsseldorf ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Hersteller wie Biontech sollen künftig nicht mehr auf das Kapital von US-Konzernen wie Pfizer angewiesen sein: Der Staat baut das Wagniskapital für Startup-Firmen deutlich aus. Noch im April soll ein „Deep Tech Future Fund“ mit „geduldigem Kapital“ von einer Milliarde Euro starten.

Die Bundesregierung will noch im April mit dem ersten Teil eines zehn Milliarden Euro schweren Zukunftsfonds zur Förderung von Startup-Unternehmen beginnen. „Mit dem Zukunftsfonds setzen wir den Benchmark in Europa. Wir werden mit den zusätzlichen zehn Milliarden Euro an Steuergeldern insgesamt 30 Milliarden Euro an Wagniskapital für Startups in Deutschland mobilisieren“, sagte Wirtschafts-Staatssekretär Thomas Jarzombek (CDU) unserer Redaktion. „Damit haben wir das mit Abstand größte Paket aufgestellt in Europa, das nicht zuletzt sechs Mal größer ist als die französische Initiative.“

Der Zukunftsfonds war im August 2020 beschlossen worden und ist Teil des Bundeshaushalts 2021. Der Fonds hat eine Laufzeit von zehn Jahren und soll durch erfolgreiche Wiederanlagen und Investitionen weiter wachsen, ohne den Haushalt zusätzlich zu belasten. Drei so gennannte Module des Fonds sollen im zweiten Quartal starten, darunter vor allem ein „Deep Tech Future Fonds“ (DTFF) in Höhe von einer Milliarde Euro. Der DTFF soll sich längerfristig bis zur Marktreife eines Produkts an innovativen Unternehmen beteiligen. Dabei sind private Co-Investoren willkommen: Der staatliche DTFF beteiligt sich immer nur als Partner mit Wagniskapital.