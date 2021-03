"Der Markt ist in Bewegung" : Familie Tönnies prüft laut Bericht Verkauf ihres Fleisch-Konzerns

Rheda-Wiedenbrück Die Eigentümer des Fleischkonzerns Tönnies prüfen einem Agenturbericht zufolge einen milliardenschweren Verkauf ihres Unternehmens. Ein Sprecher des Konzern wollte den Bericht nicht kommentieren.

"Der Markt ist in Bewegung", sagte ein Brancheninsider. Es sei kein Geheimnis, dass der US-Konzern Tyson in Europa expandieren wolle. Tönnies, der mit weitem Abstand größte deutsche Schlachtbetrieb, hatte mit über 16.000 Mitarbeitern im Jahr 2019 eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro eingefahren. Im Kerngeschäft befasst sich das 1971 gegründete und durch zahlreiche Zukäufe gewachsene Unternehmen mit der Schlachtung, Zerlegung sowie Verarbeitung von Schweinen und Rindern. Der Konzern mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen war nach einem Corona-Ausbruch im Stammwerk im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten. Über 1500 Mitarbeiter hatten sich mit dem Virus infiziert. In der Politik hatte es immer wieder Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Tönnies gegeben.