Neuss Im Neusser Hammfeld wurde einst Kohl angebaut. Heute beherbergt das Gewerbegebiet 260 Unternehmen mit rund 6500 Mitarbeitern. Als Pionier siedelte sich dort einst der US-amerikanische Multitechnologiekonzern 3M an.

Amerikaner sind für Pioniertaten berühmt. Die Erschließung und Urbarmachung des ehemals „Wilden Westens“ gilt immer noch als größte ihrer Art. Da verwundert es kaum, dass es ein US-amerikanisches Unternehmen war, das als erstes im „Wilden Westen“ von Neuss Fuß fasste (auch wenn der geographisch gesehen südöstlich der Innenstadt lag), in dem bis dahin überwiegend Kohl angebaut wurde und Pferde weideten: 1971 wurde der Grundstein gelegt, zwei Jahre später bezog die 1902 in Minneapolis/St. Paul gegründete „Minnesota Mining and Manufacturing“, deren Name in der Kurzform 3M Weltruf besitzt, ihr europäisches Hauptquartier im Hammfeld. Genauer gesagt an der Carl-Schurz-Straße, benannt nach Carl Schurz, einem aus dem Rheinland stammenden Politiker, der von 1877 bis 1881 Innenminister der Vereinigten Staaten war.