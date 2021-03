Familienstreit bei Schlachterkonzern : Tönnies bekennt sich zu Tönnies

Düsseldorf Gerüchte über einen möglichen Verkauf erschüttern den Fleischgiganten in Westfalen. Patriarch Clemens Tönnies und sein Sohn versuchen die Belegschaft zu beruhigen, doch der Streit mit Mitinhaber Robert Tönnies ist damit nicht gelöst.

Nachdem Hinweise über einen denkbaren Verkauf der Tönnies-Gruppe verbreitet wurden, haben sich Geschäftsführer Clemens Tönnies und sein Sohn Maximilian zu dem Unternehmen bekannt. „Der Erfolg der vergangenen Jahrzehnte lässt uns nicht müde werden, weiterzumachen“. erklärten sie am Freitag in einem internen Brief an die Belegschaft, der unserer Redaktion vorliegt. Mit Maximilian sei die nächste Generation bereits aktiv im Management“, der internationale „Expansionskurs“ gehe „Schritt für Schritt voran.“ Tönnies sei „ein kerngesundes Unternehmen, das weltweit wächst.“